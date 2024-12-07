Üsküp'te "Anadolu'dan Esintiler" konseri

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Üsküp'teki Ulusal Opera ve Bale Salonu'nda yapılan konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.



Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı.

Konser kapsamında müzisyenler, caz yorumlarıyla Aşık Veysel ve Zeki Müren gibi sanatçıların hatırasını yaşattı.



YEE Başkan Yardımcısı Cahid Şenel, burada yaptığı konuşmada, "özel bir etkinlik" olarak nitelendirdiği konserin davetlilere ilham vermesini ve müziğin evrensel diliyle buluşturmasını temenni etti.