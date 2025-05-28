Usta aktör Kevin Costner tecavüz sahnesi nedeniyle dava edildi

Oyuncu Elle Hunt sahneyi oynamayı reddetmişti bu nedenle dublörün tecavüz sahnesinde oynaması istendi. Dublör La Bella ise uygun protokoller olmadan bir tecavüz sahnesini oynamaya zorlandığı öne sürdü. Sahne esnasında setin kapatılmadığı belirtildi.

Devyn LaBella, Horizon filmlerinde Juliette rolünü oynayan Ella Hunt'ın dublörü. LaBella, filmde karakterin tecavüze uğrayacağı bir sahnede yer almaya zorlandığı iddia etti. Bu sahnenin senaryoda yer almadığı belirtildi.

Dublör LaBella yaşadığı deneyim nedeniyle aşağılandığını ifade etti. LaBella "Başıma gelenler güvenimi paramparça etti ve bu sektördeki konumumu sonsuza dek değiştirdi." ifadelerini kullandı.

2 Mayıs 2023'te gerçeleşen olaydan bir gün önce ise LaBella bir başka tecavüz sahnesinde rol almıştı ancak bu sahneden dublörün haberi vardı ve gerekli koşullar sağlanmıştı.

Costner, avukatı Marty Singer aracılığıyla iddiaları reddetti. Singer, yaptığı açıklamada Costner'ın "herkesin filmlerinde çalışırken rahat olduğundan emin olmak istediğini ve setteki güvenliği çok ciddiye aldığını" söyledi.

SERVETİNİ BU FİLMLERE HARCADI



Hollywood'un usta oyuncuların Kevin Costner, geçtiğimiz yıl Horizon: An American Saga'yı Cannes Film Festivali'nde tanıtmıştı. Oyuncu, 10 dakika boyunca alkışlanan filminin gösterimi esnasında gözyaşlarını tutamamıştı.



Costner'ın dört filmden oluşan "An American Saga" serisinin bütçesini bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Oyuncu "Bu film için 20 milyon dolar harcadığımı söylemişlerdi. Bu doğru değil. Bu filme tam 38 milyon dolar harcadım. Gerçek bu. Gerçek rakam bu" demişti.