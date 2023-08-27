Usta oyuncu Al Pacino müzik klibinde oynayacak

Latin şarkıcının klibi için New York'ta bulunan oyuncuya sevgilisi Noor Alfallah da eşlik etti.

Öte yandan şarkıcı Bad Bunny, bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner ile birlikte.

