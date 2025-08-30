Usta oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Anta Toros'un kendisi gibi oyuncu eşi Misak Toros da 2010 yılında kaybetmişti.

"BÜTÜN ROLLERİMİ SEVDİM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı Film Gibi Hayatlar programında kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin çoğunun kötü olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor."