Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenazesinin detayları belli oldu

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun vefatını menajeri Özgür Aksoy "Türk sinemasının koa çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" sözleriyle duyurdu.

Usta oyuncunun cenazesinin detayları belli oldu. Özgür Aksoy "Türk sinemasının değerli oyuncusu Aydemir Akbaş'ı 18 Ağustos Pazar günü saat 11:00'de Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek anma töreni ile uğurluyoruz. Cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir." dedi.

