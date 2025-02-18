Usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Algöz, sosyal medya hesabında "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah, rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayatını kaybetti. Gümüşkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğan Emin Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyuncu, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Çocuk Duymasın'da canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, Hıçkırık, Yeşil Deniz, Uygun Adım Aşk, Seksenler, Büyük Buluşma ve En Son Babalar Duyar gibi yapımlarla tanınıyor.