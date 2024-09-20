Usta oyuncu Ian McKellen'dan emeklilik açıklaması

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde "Gandalf" karakterine hayat veren usta oyuncu Ian McKellen, geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu sırasında dengesini kaybederek düşmüş ve bileğini kırmıştı.

KOSTÜMÜ HAYATINI KURTARDI

Kaza sonrası sağlık durumu hakkında konuşan usta isim, "Dışarı çıkmaktan kaçınıyorum çünkü biri bana çarpabilir diye endişeleniyorum ve vücudumun aldığı sarsıntı nedeniyle omuzlarımda dayanılmaz bir ağrı var. Ancak Falstaff için giydiğim kostüm kaburgalarımı ve diğer eklemlerimi kurtardı, bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum" demişti.

