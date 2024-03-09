Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Yıldızoğlu, geçen yıl verdiği röportajda şunları söylemişti:



"Beni sevenlere, sevmeyenlere de kalpten büyük sevgiler gönderiyorum. Eksik olmasınlar; gerek sokakta gerek mağazada gerek alışverişte gerek iş hayatında her zaman bana halkımdan, çalıştığım arkadaşlarımdan, yönetmenlerimden çok büyük bir sevgi seli aktı. Bir gün, bir tanesi bile kalbimi kırmadı benim ama ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin. Ben de öyle yanlış şeyler yapmadım. Efendilikle çalıştım. Bütün arkadaşlarıma kalpten sevgi, saygı gösterdim ama bunun semeresini aldım."



Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni, 11 Mart'ta gerçekleştirilecek.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

26 Aralık 1936'da dünyaya gelen Kayhan Yıldızoğlu liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okudu. 3. sınıfa geldiğinde okulu bıraktı ve tesadüfen tanıştığı Muhsin Ertuğrul sayesinde tiyatro ile tanıştı. Katıldığı seçmeler sonrası seçilen Yıldızoğlu, 20 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev aldı.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filmde rol aldı, ayrıca televizyon dizilerinde de oynadı.