Usta oyuncu Kurt Russell en sevdiği filmi açıkladı

Hollywood'un usta oyuncuları arasında yer alan Kurt Russell, Cindy Pearlman'ın "Bunu Görmelisiniz" adlı kitabı için röportaj verdi. Ünlü isim, röportajda en sevdiği filmi açıkladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Russell, en sevdiği filmin romantizm, savaş, komedi ve kara film unsurlarını bir araya getiren 1942 yapımı Kazablanka olduğunu söyledi.

"TELEVİZYONDA NE ZAMAN GÖRSEM TAKILIP KALIYORUM"

Kurt Russell, Pearlman'a "Ne zaman televizyonda Kazablanka'yı görsem takılıp kalıyorum" dedi. Ünlü oyuncu, ayrıca Kazablanka'nın gelmiş geçmiş en iyi diyaloglara sahip film olduğunu da söyledi.