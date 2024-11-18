Usta oyuncu Kurt Russell en sevdiği filmi açıkladı
"Şey", "New York'tan Kaçış", "The Hateful Eight" gibi filmlerle tanınan Kurt Russell, favori filmini açıkladı.
Hollywood'un usta oyuncuları arasında yer alan Kurt Russell, Cindy Pearlman'ın "Bunu Görmelisiniz" adlı kitabı için röportaj verdi. Ünlü isim, röportajda en sevdiği filmi açıkladı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Russell, en sevdiği filmin romantizm, savaş, komedi ve kara film unsurlarını bir araya getiren 1942 yapımı Kazablanka olduğunu söyledi.
"TELEVİZYONDA NE ZAMAN GÖRSEM TAKILIP KALIYORUM"
Kurt Russell, Pearlman'a "Ne zaman televizyonda Kazablanka'yı görsem takılıp kalıyorum" dedi. Ünlü oyuncu, ayrıca Kazablanka'nın gelmiş geçmiş en iyi diyaloglara sahip film olduğunu da söyledi.
Romantik atmosferi ve hikayenin etkisini öven Kurt Russell, yönetmen koltuğunda Michael Curtiz'in oturduğu Kazablanka'yı şimdiye kadar yapılmış duygusal açıdan en tatmin edici film diye niteledi.
ÜÇ DALDA OSCAR ALMIŞTI
II. Dünya Savaşı'nın ilk zamanlarında geçen "Kazablanka"; gece kulübü sahibi Rick'in, eski aşkı Ilsa'yla karşılaşmasını merkeze alıyor.
Başrollerinde Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın yer aldığı film, üç dalda Oscar kazanmıştı.
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