Usta oyuncu Mel Novak hayatını kaybetti
"Ölüm Oyunu", "Kara Kuşak" ve "Göze Göz" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Mel Novak, 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncunun kızı Nikol Conant duyurdu.
Rol aldığı yapımlarla tanınan Mel Novak'tan acı haber geldi. Bir süredir gözlerden uzak olan 90 yaşındaki Novak'ın vefatını usta oyuncunun kızı Nikol Conant duyurdu.
TMZ'de yer alan habere göre Nikol, Mel'in Çarşamba sabahı 90 yaşında SoCal'daki bir bakım evinde doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı.
MEL NOVAK KİMDİR?
Mel Novak, 16 Haziran 1933’te Pittsburgh, Pennsylvania’da dünyaya geldi. Kariyerine sporla başlayan Novak, sonrasında oyunculuğa yöneldi.
1970’li ve 1980’li yıllarda Bruce Lee’nin de rol aldığı "Ölüm Oyunu" (Game of Death) filmindeki kötü adam rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından "Kara Kuşak" ve "Göze Göz" gibi yapımlarda da boy gösteren Mel Novak, döneminin ikonik kötü karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
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