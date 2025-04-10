Usta oyuncu Mel Novak hayatını kaybetti

MEL NOVAK KİMDİR?



Mel Novak, 16 Haziran 1933’te Pittsburgh, Pennsylvania’da dünyaya geldi. Kariyerine sporla başlayan Novak, sonrasında oyunculuğa yöneldi.

1970’li ve 1980’li yıllarda Bruce Lee’nin de rol aldığı "Ölüm Oyunu" (Game of Death) filmindeki kötü adam rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından "Kara Kuşak" ve "Göze Göz" gibi yapımlarda da boy gösteren Mel Novak, döneminin ikonik kötü karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.