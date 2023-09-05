Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz kalp krizi geçirdi (Mustafa Uzunyılmaz kimdir?)

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Bayrampasa Kolan Hastanesi‘nde tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı. Mustafa Uzunyılmaz‘ın hastanede tedavisi sürüyor.
MUSTAFA UZUNYILMAZ HAKKINDA
Mustafa Uzunyılmaz, 1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünde alan sanatçı, televizyon ekranlarında tanındı.
16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Kız Kardeşim filminde hayat verdiği Kazım rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu “Geniş Aile” dizisinde oynadığı Kahveci Devir Abi “Her Daim” repliğiyle hafızalarda yer etmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat