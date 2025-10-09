Usta oyuncu Ron Dean hayatını kaybetti
"Risky Business", "The Breakfast Club", "The Dark Knight" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Ron Dean, 87 yaşında vefat etti.
1970'li yıllardan itibaren Hollywood'da boy gösteren ve Tom Cruise ile isky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde kamera karşısına geçen Ron Dean, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Aktörün vefatını 40 yıllık hayat arkadaşı Maggie Neff doğruladı. People'a konuşan Neff, "Ron ve ben ruh ikiziydik" dedi.
Maggie Neff, yaptığı açıklamada Dean ile bağlarının ilk günden itibaren çok güçlü olduğunu belirterek, “Yıllar boyunca birbirimize karşı koşulsuz ve kalıcı bir sevgi besledik" dedi.
Ron Dean’in 5 Ekim 2025 tarihinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
Kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Ron Dean, genellikle sert mizaçlı karakterlere ya da polislere hayat verdi. Tom Cruise ile birlikte Risky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde rol alan Dean, The Breakfast Club’ta ise Andy karakterinin otoriter babasını oynadı.
Nolan imzalı The Dark Knight filminde de rol alan ünlü oyuncu, The Fugitive, Code of Silence, Backdraft ve Rudy gibi projelerde de boy gösterdi.
Chicago doğumlu Ron Dean; T.J. Hooker, Hill Street Blues, ER, NYPD Blue, Cold Case, Six Feet Under ve Chicago Fire gibi birçok dizide de rol aldı.