Usta oyuncu Ron Dean hayatını kaybetti

1970'li yıllardan itibaren Hollywood'da boy gösteren ve Tom Cruise ile isky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde kamera karşısına geçen Ron Dean, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Aktörün vefatını 40 yıllık hayat arkadaşı Maggie Neff doğruladı. People'a konuşan Neff, "Ron ve ben ruh ikiziydik" dedi.

Maggie Neff, yaptığı açıklamada Dean ile bağlarının ilk günden itibaren çok güçlü olduğunu belirterek, “Yıllar boyunca birbirimize karşı koşulsuz ve kalıcı bir sevgi besledik" dedi.

Ron Dean’in 5 Ekim 2025 tarihinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.