Usta oyuncu Tom Cruise'a onur ödülü
Daha önce 4 kez Oscar'a aday olan Tom Cruise, bu 16'ncısı düzenlenecek Governors Ödülleri kapsamında onu ödülü alacak.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025 Governors Ödülleri töreninde Hollywood'un dört önemli isminin ilk Oscar'larını alacağını duyurdu. Bu isimler Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas olacak.
Hollywood’un en parlak yıldızlarından Tom Cruise, uzun kariyeri boyunca sinemaya yaptığı katkılar nedeniyle onur ödülüne layık görülürken; Dolly Parton ise geniş çaplı hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’nü alacak.
Wynn Thomas ve Debbie Allen da onur ödülü alacak.
Akademi Başkanı Janet Yang, açıklamasında, “Bu yılki ödüller, sinema camiasına olağanüstü katkılar sunmuş dört efsanevi ismi onurlandırıyor” derken özellikle Tom Cruise’un pandemiden sonra sinema salonlarını ayağa kaldıran nadir figürlerden biri olarak altını çizdi.
Ünlü komedyen Conan O’Brien'ın sunuculuğunu üstleneceği tören, 16 Kasım 2025 tarihinde Los Angeles’taki Ray Dolby Ballroom’da düzenlenecek.
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