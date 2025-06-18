Usta oyuncu Tom Cruise'a onur ödülü

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025 Governors Ödülleri töreninde Hollywood'un dört önemli isminin ilk Oscar'larını alacağını duyurdu. Bu isimler Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas olacak.

Hollywood’un en parlak yıldızlarından Tom Cruise, uzun kariyeri boyunca sinemaya yaptığı katkılar nedeniyle onur ödülüne layık görülürken; Dolly Parton ise geniş çaplı hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’nü alacak.

Wynn Thomas ve Debbie Allen da onur ödülü alacak.