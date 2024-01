Usta oyuncu Willem Dafoe Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

The Lighthouse, Spiderman ve son dönemde Poor Things gibi filmleriyle tanınan oyuncu Willem Dafoe, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı. 68 yaşındaki Dafoe, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.



Kariyeri boyunca 150'den fazla projede yer alan oyuncu, ünlü kaldırımda yıldız sahibi olan 2768'inci kişi oldu. Yıldızı ortaya çıkarırken gülümsemeden duramadığını söyleyen aktör "Bu harika" diyerek sevincini hayranlarıyla paylaştı.



Açılış törenine, Boyhood filmi ile Oscar kazanan ünlü oyuncu Patricia Arquette ve The Last of Us'ın yıldızı Pedro Pascal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu arkadaşı katıldı .

Willem Dafoe'nin Rol Aldığı Bazı Yapımlar



Spiderman - 2002

The Lighthouse- 2019

Onside - 2023

Platoon - 1986

The Boondock Saints - 1999

Spider-Man: No Way Home - 2021

Shadow of the Vampire - 2000

The Florida Project - 2017

At Eternity’s Gate - 2018