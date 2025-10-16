Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle akıllarda yer eden usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Yabancı Damat" gibi birçok projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.
Acı haberi Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir duyurdu.
Özdemir, paylaşımında "Bir büyük değerimizi daha yitirdik.
Özellikle ‘Memik Dede’ karakteriyle hepimizin hafızasında yer eden, sanatın pek çok alanında unutulmaz eserler bırakmış Arif Erkin'i kaybettik. Birçok dizi ve filmin müziklerinde de imzası bulunan Arif Erkin’e Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay 90 yaşına basan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, doğum gününü böyle kutlamıştı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
1935 yılında Gaziantep'te doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Güzelbeyoğlu, vatani görevini bitirdikten sonra profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan ünlü isim, birçok tiyatro oyununda rol aldı. İkinci Bahar dizisiyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle şöhreti yakaladı. Sonrasında "Beyaz Melek", “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Güzelbeyoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.