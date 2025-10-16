Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

“Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Yabancı Damat" gibi birçok projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

Acı haberi Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir duyurdu.

Özdemir, paylaşımında "Bir büyük değerimizi daha yitirdik.

Özellikle ‘Memik Dede’ karakteriyle hepimizin hafızasında yer eden, sanatın pek çok alanında unutulmaz eserler bırakmış Arif Erkin'i kaybettik. Birçok dizi ve filmin müziklerinde de imzası bulunan Arif Erkin’e Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.