Usta oyuncuların yer aldığı Hain filmi 13 Aralık'ta vizyona girecek

Aksiyon, dram ve fantastik türlerini bir araya getiren "Hain" filmi, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.



İlk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunulan filmde, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar ve Itır Esen'in arasında olduğu usta isimler rol alıyor.



Fix360 yapımcılığında çekilen projede, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrikalarla dolu dünyası anlatılıyor. Filmin yönetmenliğini ise Berke Üzrek yapıyor.