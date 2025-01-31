Usta oyuncu Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti (Sezai Altekin kimdir?)

Usta oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Altekin, 1966'da tiyatroya adım atmıştı. Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Anne ve babasının desteğiyle kısa sürede başarı gösteren Altekin, ömrünü sanata adadı. Birçok karaktere sesiyle hayat veren Altekin, tiyatro, sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline geldi.



1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.