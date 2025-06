Usta oyuncu Steve Buscemi yeni rolü için tanınmaz halde

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan Wednesday dizisinin 2. sezonu, iki parça halinde izleyiciye sunulacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de gösterime girecek.

Dizi, Jenna Ortega'nın canlandırdığı ergen Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarını konu alıyor.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI



Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman gibi oyuncuların rol aldığı dizinin yeni sezonunda Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi isimler de seyirci karşısına çıkacak.

STEVE BUSCEMI HAKKINDA



Daha önce Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs),"Fargo ve Stalin'in Ölümü (The Death of Stalin) gibi filmlerde rol alan Steve Buscemi, Boardwalk Empire ve The Sopranos gibi dizilerde de boy göstermişti.

Buscemi, 2011'de Boardwalk Empire'daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazanmıştı. Öte yandan 8 kez Emmy'ye aday gösterilen oyuncu, Park Bench with Steve Buscemi'yle 2016 yılında ödülün sahibi olmuştu.