Usta ressamların tabloları sergiden kaldırıldı

İsviçre'deki Kunsthaus Zurich adlı müze, bazı tabloları sergiden kaldırma kararı aldı. II. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından yağmalandığından şüphelenilen tablolar arasında Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustave Courbet, Henri de Toulouse-Lautrec ve Paul Gauguin'in eserleri yer alıyor.

BBC'nin haberine göre; Almanya doğumlu İsviçreli bir iş insanı olan Emil Bührle'ye ait koleksiyonda yer alan eserlerin Naziler tarafından çalınmış olabileceği tahmin ediliyor. Bührle'nin Naziler için silah kaçakçılığı yaparak servet edindiği biliniyor.

Bu nedenle 5 tablonun çalıntı olabileceğine dair şüphelerin ardından eserler sergiden çıkarıldı. Tabloların aslında Yahudi asıllı Alman iş insanı Max Silberberg'e ait olduğu düşünülüyor.

İddialara göre, Naziler Silberberg'i eserleri ucuzdan açık artırmaya çıkarması için zorladı ve daha sonra Bührle tabloları satın aldı. Yetkililer, incelemelerin ardından Silberberg'in ailesine tazminat ödeneceğini belirtti.

