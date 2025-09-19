Usta sanatçı Behiye Aksoy'un hayatı film oluyor

"Bir Garip Yolcu", "Kıskanırım", "Gülmedi Şu Bahtım", "Elveda", "Bir Kara Sevda" gibi birçok unutulmaz eseri seslendiren Behiye Aksoy, 2015 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının unutulmaması için hayatını beyaz perdeye taşımaya karar veren Korhan, filmden elde edilen gelirle de Aksoy'un ismini taşıyacak kültür merkezi açmayı hedefliyor.



"ŞÖHRET BASAMAKLARINI ÇIKARKEN YAŞADIĞI ZORLUKLARI KALEME ALDIK"

Behiye Aksoy'un yaşamının yanında, o dönemlerin gazino hayatı, plak dünyası ve şöhret basamaklarını anlatan bir yapıt olduğunu dile getiren Korhan, "Sahnenin o ışıltılı hayatını, eksi yönlerini, şöhret basamaklarını çıkarken yaşanan zorluklarını kaleme aldık. Yakın zamanda bununla ilgili son çalışmaları yapıp sanatseverlerin beğenisine sunacağız" dedi.



Meşhur olduğu dönemlerde plakları çok satan bir sanatçının unutulmaması için projeye başladığını vurgulayan Korhan, o yıllardaki tüm sanatçıların da filmde yer alacağını anlattı.

