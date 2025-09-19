Usta sanatçı Behiye Aksoy'un hayatı film oluyor
Bir döneme damga vuran Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, 2015 yılında hayatını kaybetmişti. Aksoy'un hayatı, beyaz perdeye aktarılacak.
"Bir Garip Yolcu", "Kıskanırım", "Gülmedi Şu Bahtım", "Elveda", "Bir Kara Sevda" gibi birçok unutulmaz eseri seslendiren Behiye Aksoy, 2015 yılında 82 yaşında hayatını kaybetti.
Aksoy'un akrabası Fethiye Müzik Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı müzisyen Serhan Korhan, Alzheimer hastalığına yakalanan ünlü ismin yaşadıklarını kaleme aldı.
Sanatçının unutulmaması için hayatını beyaz perdeye taşımaya karar veren Korhan, filmden elde edilen gelirle de Aksoy'un ismini taşıyacak kültür merkezi açmayı hedefliyor.
"ŞÖHRET BASAMAKLARINI ÇIKARKEN YAŞADIĞI ZORLUKLARI KALEME ALDIK"
Behiye Aksoy'un yaşamının yanında, o dönemlerin gazino hayatı, plak dünyası ve şöhret basamaklarını anlatan bir yapıt olduğunu dile getiren Korhan, "Sahnenin o ışıltılı hayatını, eksi yönlerini, şöhret basamaklarını çıkarken yaşanan zorluklarını kaleme aldık. Yakın zamanda bununla ilgili son çalışmaları yapıp sanatseverlerin beğenisine sunacağız" dedi.
Meşhur olduğu dönemlerde plakları çok satan bir sanatçının unutulmaması için projeye başladığını vurgulayan Korhan, o yıllardaki tüm sanatçıların da filmde yer alacağını anlattı.
BAŞARILARI SEBEBİYLE PLATİN TAÇ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
1933'te İstanbul'da dünyaya gelen Behiye Aksoy, 1948 yılında sınavını kazandığı Ankara Radyosu'nda stajyerlikten, repetitör muavinliğine kadar yükseldi.
Platin rengi saçları, şık kostümleriyle dikkat çeken Aksoy'un plakları büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçıya başarılarından ötürü altın plak değil platin taç armağan edildi.
1967 yılında "Kederli Günlerim", 1973 yılında "Falcı" isimli Türk filmlerinde başrol oynayan ünlü sanatçı, 1980'li yıllarda müziği bıraktı.
2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, 2011 yılında birikimlerinin tamamını elinden çıkartarak özel bakımevine yerleşti. Behiye Aksoy, 2015'te hayatını kaybetti.