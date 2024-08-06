Usta sanatçı Jose Carreras İstanbul'a geliyor

Dünyanın önde gelen opera evlerinde, birçok performansta önemli rollerde opera kariyerine devam eden ve Plácido Domingo ve Luciano Pavarotti ile birlikte Üç Tenor'dan biri olarak daha geniş kitlelere ulaşan Jose Carreras İstanbul'a geliyor. Sanatçı 20 Eylül akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Carreras jübilesi olan The Farewell Tour kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Konserde ünlü tenorun hayatının ve parlak kariyerinin en önemli anları LED ekranlara yansıtılacak.



Carreras'ın müzikle tanışması 6 yaşlarındayken ünlü Amerikalı tenor Mario Lanza'ya hayranlığıyla başladı. Amatör bir bariton olan dedesi Salvador Coll'un desteğiyle piyano ve ses eğitimi alarak müzik hayatına merhaba diyen Jose Carreras, 8 yaşında konservatuvara girdi.



Ünlü tenor ilk kez sahneye 11 yaşında Gran Teatre Del Liceu'da çıktı. 1970'te Nabucco ve Lucrezia Borgia ile yaptığı çalışmalarla ses getiren Carreras 1971 yılında Parma'nın en prestijli yarışmalarından Voci Verdiane'yi kazandı. Sonrasında İtalya'da sahne alan Carreras, bu performansın ardından New York, San Francisco, Londra başta olmak üzere bir çok şehirde ünlü sopranolarla sahneyi paylaştı.



Carreras, 1990'dan 2003'e kadar Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları "3 Tenors" konserleriyle tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu konserlerle sanatçı, yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaştı.