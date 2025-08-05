Usta sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk pop müziğin efsane isimlerinden Selçuk Alagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Alagöz'ün vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu.
Banu Alagöz, paylaşımında "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
"BİZLERİ BIRAKIP GİTTİ"
Selçuk Alagöz'ün vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi öğrenen Atilla Atasoy, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"Ah canımız, dostumuz, 10 parmağında on marifet Selçuk Alagöz'ümüz... Son marifetiyle bizleri bıraktı gitti. Yıldızlar yoldaşı, mekânı cennet olsun."
Film-San Vakfı'nın paylaşımında da "Ses sanatçısı ve müzisyen Selçuk Alagöz’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği; "Malabadi Köprüsü", "Aşkın Gözü Kör mü?", "Ateş Bacayı Sarmış", "Deliyim Seviyorum" şarkılarla tanınıyordu.
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