Usta sanatçı Sergio Mendes hayatını kaybetti

Brezilyalı müzisyen Sergio Mendes, 83 yaşında hayatını kaybetti. Orkestra şefi ve besteci olan Mendes, "Mas Que Nada" şarkısıyla ve "The Look Of Love" ve The Beatles'ın "The Fool On The Hill" gibi İngilizce şarkılara yaptığı özgün dokunuşlarla tanınıyor.



1960'larda Brasil '66 grubuyla bossa nova'yı uluslararası bir kitleye ulaştıran Brezilyalı müzisyen Mendes, uzun süredir devam eden Covid ile ilgili sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Mendes'in ailesi yaptığı açıklamada, şarkıcını Los Angeles'ta "huzur içinde hayata veda ettiğini" söyledi. Yapılan açıklamada "Eşi ve son 54 yıldır müzik partneri olan Gracinha Leporace Mendes ve sevgi dolu çocukları onun yanındaydı. Mendes en son Kasım 2023'te Paris, Londra ve Barselona'da sahne aldı. Son birkaç aydır sağlığı, uzun süreli Covid'in etkileriyle neden kötüydü" denildi.

SERGIO MENDES KİMDİR?

11 Şubat 1941'de Niterói'de doğan Mendes, çocukken klasik piyano eğitimi aldı. Doktor olan babası, Mendes'i kendi izinden gitmeye teşvik etti, ancak Mendes'in caz müziğe olan ilgisini ve yeteneğini gördükten sonra fikrini değiştirdi.

Mendes, 2005'teki bir röportajında ​​"Beni çalarken gördüğünde ve gruplarla iyi iş çıkardığımı gördüğünde, biraz geri çekilir ve işimi yapmama izin verirdi" demişti.