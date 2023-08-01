Usta senarist Safa Önal için tören düzenlendi

Yaşlılığa bağlı sebeplerle 30 Temmuz'da 92 yaşında vefat eden Safa Önal'ın cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Yeşilçam sinemasının usta isimleri katıldı.



Törende konuşan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Safa Önal'ın ömrünün yazarak, düşünerek, söyleyerek geçtiğini belirtti. Koçyiğit, "O hepimizi etkilemiş, yaşamlarımızda iz bırakmış bir duayendi. Hepimizin saydığı, sevdiği büyük bir sanatçıyı yolcu ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Koçyiğit, Önal'ın Türkçeyi çok güzel kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Konuşurken onu dinler, etkilenirdiniz. Senaryolarını yazdıktan sonra bizzat kendisi okumak isterdi. Öyle bir okurdu ki hemen yarın bu filme başlayalım hissine kapılırdınız. Herkese nasip olmayacak bir başarıya imza attı. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Onun o başarısını yürekten kutluyorum. Onunla 1960 yıllarında geçen İhtilal Dönemi'nin bir hikayesini kaleme almak istedik, iki seneye yakın emek verdik. Ama hayata geçiremedik. Bunun için ona çok mahcubum ama emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Sen olmasan da o filmi mutlaka hayata geçireceğim."



Yönetmen Biket İlhan da Önal'ın karakterindeki tutku ve şenliğin filmlerine yansıdığına işaret ederek, onun Türk sinema tarihinde çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.