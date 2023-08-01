Usta senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

92 yaşında hayatını kaybeden senarist Safa Önal Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde taziyeleri oğlu Umut Önal kabul etti. Safa Önal'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal için ilk olarak Beyoğlu'ndaki Atlas 1948 sinemasında tören düzenlendi. Törenin ardından Önal'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Teşvikiye Camii avlusunda taziyeleri Önal'ın oğlu Umut Önal kabul etti. Önal'ın cenaze törenine Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Levent İnanır, Nur Sürer ile Yeşilçam'ın usta isimleri katıldı. Safa Önal için, Teşvikiye Camii'nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne konulan "Canımın içi babam, seninle beraber sonsuza kadar, canının içi oğlun" yazısı dikkat çekti. Safa Önal'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ÇOK YAKIN BİR DOSTUMU KAYBETTİM"
Türkan Şoray, "Güzel anılarım da gitti Safa Bey ile birlikte. Çok güzel çalışmalarımız olmuştu. Sevinçlerimiz, umutlarımız olmuştu. Benim için yazdığı senaryoların kariyerime çok güzel etkisi olmuştu. Umut da benim canım, Safa bey de benim canımdı. Çok üzgünüm, çok yakın bir dostumu kaybettim" diye konuştu.
"ALLAH RAHMET EYLESİN"
Oyuncu Serdar Gökhan, “Eskisi gibi görüşme imkanımız olmuyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık herkes yaşam mücadelesi veriyor.Kendini ayakta zor tutmaya çalışıyor. Kimse kimsenin halinden haberdar değil. En son birkaç sene önce görüşmüştük. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
"GÜZEL TÜRKÇESİ KULAKLARIMIZDA"
Beyoğlu'ndaki Atlas 1948 sinemasında düzenlenen törende konuşan Hülya Koçyiğit, “Hepimizin hayatına dokundu. Çok değerli bir senarist yönetmen, edebiyat adamı, yazar, düşünür. Tam bir duayen. İstanbul beyefendisi. Onun güzel Türkçesi kulaklarımızda. Öylesine güzel konuşurdu ki, öylesine güzel senaryo anlatırdı ki, hepimiz büyülenirdik. Uzun zamandır da sıkıntıları vardı" dedi. Zafer Algöz ise, “Çok önemli işlere imza atmış bir büyüğümüzdü. Yeşilçam'ın altın kuşağı diyebileceğimiz Ayhan Işık'ların Sadri Alışık'ların rahmetli Cüneyt Arkın ağabeyimin Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in o dönemin çok iyi bildiği tanıdığı hepsinde emeği olan bir isimdi. Safa abinin Türk sinemasına Türk edebiyatına çok büyük katkıları vardı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun " dedi.
Yaşlılığa bağlı sebeplerle 30 Temmuz'da 92 yaşında vefat eden Safa Önal'ın cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Yeşilçam sinemasının usta isimleri katıldı.
Törende konuşan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Safa Önal'ın ömrünün yazarak, düşünerek, söyleyerek geçtiğini belirtti. Koçyiğit, "O hepimizi etkilemiş, yaşamlarımızda iz bırakmış bir duayendi. Hepimizin saydığı, sevdiği büyük bir sanatçıyı yolcu ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Koçyiğit, Önal'ın Türkçeyi çok güzel kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Konuşurken onu dinler, etkilenirdiniz. Senaryolarını yazdıktan sonra bizzat kendisi okumak isterdi. Öyle bir okurdu ki hemen yarın bu filme başlayalım hissine kapılırdınız. Herkese nasip olmayacak bir başarıya imza attı. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Onun o başarısını yürekten kutluyorum. Onunla 1960 yıllarında geçen İhtilal Dönemi'nin bir hikayesini kaleme almak istedik, iki seneye yakın emek verdik. Ama hayata geçiremedik. Bunun için ona çok mahcubum ama emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Sen olmasan da o filmi mutlaka hayata geçireceğim."
Yönetmen Biket İlhan da Önal'ın karakterindeki tutku ve şenliğin filmlerine yansıdığına işaret ederek, onun Türk sinema tarihinde çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.
"MAVİ UÇLU BİR TÜKENMEZ KALEMDİ"
Oyuncu Kerem Alışık ise Safa Önal'la aile dostluklarından bahsederek, "O benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim ve okuma alışkanlığımdı. Safa Ağabey, Yeşilçam'ın bize gölgesini veren en yeşil çam ağaçlarından biriydi. Ömrünü sinemaya veren ve bütün yaşamını sadece yazmakla geçiren bir ustaydı" diye konuştu.
Safa Önal'ı "Türk sinemasına büyük hizmet eden mavi uçlu bir tükenmez kalemdi" diyerek tanımlayan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim sesimiz, seslenişimiz, seçtiğimiz, sevdiğimiz, kıymetlimizdi. O kendi kıymetini dilinin altında, kalemi ucunda gizleyendi. Çok önemli bir değerimizdi. Onun kaleminin değdiği yerde kaldık. Yeşilçam'dan çok göç verdik, çok giden oldu. Bir uğurlama töreni de olsa içimizden uğurlayamıyoruz onları. Bence Yeşilçam bugün hikayesini kaybetti. Belki hiç bu kadar kötü bir gün olmamıştı. Sıcak ekmek kokuları bıraktı bizim bağrımızda. Mekanı cennet olsun."
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