Usta yazar Rasim Özdenören vefat etti

"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören yaşamını yitirdi. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan yazar, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.



Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim.



Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2022

SAĞLIK BAKANI'NDAN MESAJ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam’ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz" mesajını paylaştı.