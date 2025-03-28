Usta yönetmen John Carpenter yıllar sonra sinemaya mı dönüyor?

John Carpenter, "Planlar mı? Bilmiyorum. Doğru şartlar oluşursa yeniden yönetmenlik yapmayı çok isterim. Ama artık eskisi gibi, sırf para için her projeyi kabul edecek bir genç değilim" ifadelerini kullandı.

Cadılar Bayramı, New York'tan Kaçış, Koğuş, Şey, Karanlıklar Prensi gibi filmlerle tanınan yönetmeni John Carpenter, Variety'ye konuştu. Usta isim, geleceğe dair planları olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

"YÖNETMENLİĞİ SEVMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Son uzun metrajlı filmi 2010 yapımı Koğuş olan ve sonrasında müziğe odaklanan 77 yaşındaki Carpenter, sözlerine şöyle devam etti:



Artık düşük bütçeli projelere uyum sağlayamam. Yaşlandım. Çok zor. Ama yönetmenlik hayatımın aşkı. Bunu sevmekten asla vazgeçmeyeceğim.

Usta isim, seneler önce de ancak gerçekten sevdiği ve doğru bütçelendirilmiş bir proje olursa yönetmen koltuğuna oturacağını belirtmişti.