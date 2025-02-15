Usta yönetmen Lars von Trier bakım evine yatırıldı

68 yaşındaki Danimarkalı ünlü yönetmen Lars von Trier'e 2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulmuştu. Yönetmen, hastalığı için tedavi göreceği bir bakım merkezine yatırıldı. Ünlü yönetmenin yapım şirketinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Lars kendisine hastalığının gerektirdiği tedavi ve bakımı sağlayabilecek bir bakım merkezinde" ifadelerine yer verildi.



Ünlü yönetmen, "Nazi" olduğunu ve "Hitler'i anlayabildiğini" söylediği için Cannes Film Festivali'nden men edilmiş. Özür dileyen yönetmen, "The House That Jack Built" filmiyle festivale geri dönmüştü.

