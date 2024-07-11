Usta yönetmen Martin Scorsese'den meslektaşı Ti West'in korku üçlemesine övgü

Hollywood'un usta yönetmenlerinden Martin Scorsese, uzun süredir hayranı olduğu meslektaşı Ti West'in korku üçlemesini New York Times'a bir mektup yazarak övdü.

Oscar ödüllü yönetmene göre West'in X filmlerinin tamamı, "Amerikan sinemasının farklı dönemleriyle ilgili farklı bir korku türünü" barındırıyor.

New York Times, Scorsese'nin mektubuyla ilgili "Scorsese'ye göre West, modern fikirleri geçmişin estetiğiyle yoğrulmuş filmlerin içine sokarak cesur ve tamamen sinematik bir şey yaptı" ifadelerini kullanıldı.