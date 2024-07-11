Usta yönetmen Martin Scorsese'den meslektaşı Ti West'in korku üçlemesine övgü

Hollywood'un usta yönetmenlerinden Martin Scorsese, uzun süredir hayranı olduğu meslektaşı Ti West'in korku üçlemesini New York Times'a bir mektup yazarak övdü.
Oscar ödüllü yönetmene göre West'in X filmlerinin tamamı, "Amerikan sinemasının farklı dönemleriyle ilgili farklı bir korku türünü" barındırıyor.
New York Times, Scorsese'nin mektubuyla ilgili "Scorsese'ye göre West, modern fikirleri geçmişin estetiğiyle yoğrulmuş filmlerin içine sokarak cesur ve tamamen sinematik bir şey yaptı" ifadelerini kullanıldı.
ÜÇ FİLMDE ÜÇ DÖNEM
Öte yandan üçlemenin ilk filmi X, "1970'ler, slasher (kurbanların keskin aletlerle öldürüldüğü korku filmi türü) dönemi"ni temsil ediyor.
Pearl ise "1950'lerin melodramını canlı ve doygun renklerle" sergilerken, MaXXXine "1980'lerin Hollywood'unu, kokuşmuşluğunu ve çaresizliğini" ekrana taşıyor.
"TAKSİ ŞOFÖRÜ"NDEN ETKİLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Ayrıca Ti West, daha önce Total Film'e yaptığı açıklamada MaXXXine üzerinde çalışırken Scorsese'nin 1976 yapımı başyapıtı Taksi Şoförü'nden (Taxi Driver) etkilendiğini söylemişti.
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