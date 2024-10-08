Usta yönetmen Martin Scorsese: Emekli olmaya hiç niyetim yok

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, son olarak "Dolunay Katilleri" filmini yönettti.



Bu hafta kariyer başarı ödülü olarak kendisine verilen Premio Della Mole Ödülü'nü kabul etmek için İtalya'ya giden Martin Scorsese, Torino'daki Sinema Müzesi'nde bir basın toplantısına katıldı.



Son dönemde gelecek projelerinin iptal edilmesiyle gündeme gelen 81 yaşındaki Scorsese, The Hollywood Reporter'a konuştu.