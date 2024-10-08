Usta yönetmen Martin Scorsese: Emekli olmaya hiç niyetim yok
Son olarak "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, geçtiğimiz haftalarda projelerinin iptal edilmesiyle gündeme geldi. Usta isim, yönetmenliği bırakmaya niyetinin olmadığını açıkladı.
Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü Martin Scorsese, son olarak "Dolunay Katilleri" filmini yönettti.
Bu hafta kariyer başarı ödülü olarak kendisine verilen Premio Della Mole Ödülü'nü kabul etmek için İtalya'ya giden Martin Scorsese, Torino'daki Sinema Müzesi'nde bir basın toplantısına katıldı.
Son dönemde gelecek projelerinin iptal edilmesiyle gündeme gelen 81 yaşındaki Scorsese, The Hollywood Reporter'a konuştu.
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK
Projelerinin sağlık sorunları sebebiyle iptal edildiğine yönelik söylentilerin yanlış olduğunu ifade eden Martin Scorsese, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli olmaya hiç niyetim yok. Frank Sinatra'yı konu alan film, üzerinde çalıştığım İsa'yı konu alan film nedeniyle ertelendi. Umarım Tanrı bana bunları bitirecek gücü ve parayı verir.”
Scorsese'nin gelecek filmleri arasında İsa filmi, Sinatra biyografisi, Teddy Roosevelt filmi, David Grann'in yeni romanı "The Wager"ın uyarlaması ve Marilynne Robinson'un "Home" uyarlaması bulunuyor.
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