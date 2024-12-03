Usta yönetmen Ridley Scott: Gladyatör 3 kesinlikle çekilecek

Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi isimlerin paylaştığı "Gladyatör 2" şu anda dünya çapında 320 milyon dolar hasılata ulaştı. Film , izleyicilerden ve eleştirmenlerden geçer not alsa da ilk filmin gölgesinde kaldı.

Usta yönetmen Ridley Scott , beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.

"ÇOK İSTERİM"

Öte yandan Gladyatör 2'nin başrol oyuncusu Paul Mescal, Gladyatör 3'te rol almayı isteyip istemediği sorusuna "Evet, hem de çok isterim. Bu kez 24 yıl süreceğini sanmıyorum ama ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" diye yanıt vermişti.