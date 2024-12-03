Usta yönetmen Ridley Scott: Gladyatör 3 kesinlikle çekilecek
Gladyatör efsanesinin devam filmi "Gladyatör 2" izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Serinin yönetmeni Ridley Scott, son röportajında "Gladyatör 3" konusunda kesin konuştu.
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.
Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi isimlerin paylaştığı "Gladyatör 2" şu anda dünya çapında 320 milyon dolar hasılata ulaştı. Film, izleyicilerden ve eleştirmenlerden geçer not alsa da ilk filmin gölgesinde kaldı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir basın toplantısında "Gladyatör 3" hakkında konuşan Ridley Scott, şu ifadeleri kullandı:
"Dün dünyanın geri kalanında gördüğümüz performans göz önüne alındığında, kesinlikle bir Gladyatör 3 olacak."
"ÇOK İSTERİM"
Öte yandan Gladyatör 2'nin başrol oyuncusu Paul Mescal, Gladyatör 3'te rol almayı isteyip istemediği sorusuna "Evet, hem de çok isterim. Bu kez 24 yıl süreceğini sanmıyorum ama ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" diye yanıt vermişti.
GLADYATÖR 2 HAKKINDA
Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor. İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almıyor.
Gladyatör 2, ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.
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