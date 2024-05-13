Usta yönetmen Roger Corman yaşamını yitirdi

Bağımsız sinemanın en önemli isimlerinden biri olan Roger Corman, 9 Mayıs Perşembe günü Santa Monica'daki evinde hayatını kaybetti. Usta yönetmenin ölüm haberini kızı Catherine Corman, Associated Press'e yaptığı açıklamayla duyurdu.

Catherine Corman, açıklamasında “Babam onu tanıyan herkese karşı cömert, açık yürekli ve nazikti. Nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda, ‘Ben bir film yapımcısıydım, o kadar’ demişti” ifadelerini kullandı.