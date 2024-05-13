Usta yönetmen Roger Corman yaşamını yitirdi

Hollywood'un en ünlü oyuncu ve yönetmenlerinin çoğuna ilk fırsatlarını veren yönetmen Roger Corman hayatını kaybetti. 98 yaşındaki Corman, Kaliforniya'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Usta yönetmen Roger Corman yaşamını yitirdi

Bağımsız sinemanın en önemli isimlerinden biri olan Roger Corman, 9 Mayıs Perşembe günü Santa Monica'daki evinde hayatını kaybetti. Usta yönetmenin ölüm haberini kızı Catherine Corman, Associated Press'e yaptığı açıklamayla duyurdu.

Catherine Corman, açıklamasında “Babam onu tanıyan herkese karşı cömert, açık yürekli ve nazikti. Nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda, ‘Ben bir film yapımcısıydım, o kadar’ demişti” ifadelerini kullandı.

Usta yönetmen Roger Corman yaşamını yitirdi - 1

aynı zamanda Martin Scorsese, James Cameron, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Bruce Dern ve Peter Fonda gibi 'daki diğer yönetmen ve oyuncuların kariyerlerinin başlamasına yardımcı olan Roger Corman, onlar tarafından “akıl hocamız” diye tanımlanıyordu.

Usta yönetmen, 2009 yılında; filmlere ve film yapımcılarına verdiği zengin destekten ötürü Akademi Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

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