"Ustalardan İzler" konseri müzikseverlerle buluşuyor

Konserde, Hababam Sınıfı’nın müziği başta olmak üzere ‘Kadınım’, ‘Anlasana’, ‘Mazi Kalbimde Yaradır’, ‘Kalbim Ege’de Kaldı’, ‘Uykusuz Her Gece’, “Fabrika Kızı’ gibi 1970 ve 1980’li yılların en sevilen ve en bilinen şarkıları seslendirilecek.

