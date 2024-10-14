Vahşi Robot'un yönetmeninden müjde: Devam filmi için çalışmalar başladı

Geçen hafta sonu dünya çapındaki hasılatı 100 milyon doları aşan " Vahşi Robot "un (The Wild Robot) yönetmeni Chris Sanders, Deadline'a filmin devamının yolda olduğunu açıkladı. "Vahşi Robot 2" için çalışmaların başladığını duyuran Sanders, "Yüzde 100 evet, kesinlikle ikinci bir film için planlarımız var" dedi.

"Vahşi Robot", ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun, yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesini konu alıyor.

Peter Brown'ın aynı adlı ödüllü çok satan kitabından uyarlanan filmde, Roz adlı robotu Oscarlı aktris Lupita Nyong'o seslendiriyor. Animasyonun seslendirme kadrosunda ayrıca Pedro Pascal, Catherine O'Hara, Stephanie Hsu ve Bill Nighy yer alıyor.

"Vahşi Robot" filmi, Türkiye'de 8 Kasımda gösterime girecek.