Vampir Günlükleri kitabının yazarı L.J. Smith hayatını kaybetti
Vampir Günlükleri kitap serisinin yazarı L. J. Smith 66 yaşında hayatını kaybetti.
Amerikal ünlü yazar L.J. Smith yaşamını yitirdi. Vampir Günlükleri serisi ile tanınan Smith 66 yaşındaydı. Asıl adı Lisa Jane Smith olan yazarın 8 Mart'ta yaşamını yitirdiği açıklandı.
Yazarın nadir görülen otoimmün bir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi. Yazarın ilk kitabı The Night of the Solstice 1987'de okuyucuyla buluştu.
2009-2017 yılları arasında izleyiciyle buluşan Vampir Günlükleri dizisi büyük bir fenomen haline gelmişti. Dizinin başrollerinde Nina Dobrev
Paul Wesley ve Ian Somerhalder yer aldı.
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