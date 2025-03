Vampir Günlükleri kitabının yazarı L.J. Smith hayatını kaybetti

Amerikal ünlü yazar L.J. Smith yaşamını yitirdi. Vampir Günlükleri serisi ile tanınan Smith 66 yaşındaydı. Asıl adı Lisa Jane Smith olan yazarın 8 Mart'ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yazarın nadir görülen otoimmün bir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi. Yazarın ilk kitabı The Night of the Solstice 1987'de okuyucuyla buluştu.



2009-2017 yılları arasında izleyiciyle buluşan Vampir Günlükleri dizisi büyük bir fenomen haline gelmişti. Dizinin başrollerinde Nina Dobrev

Paul Wesley ve Ian Somerhalder yer aldı.