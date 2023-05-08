Van'da polislerden oluşan "Hangar" müzik grubu etkinliklerde sahneye çıkıyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, gitar, bağlama, bateri ve flüt gibi enstrümanları çalabilen polisler, 2019'da "Hangar" adını verdikleri müzik grubunu kurarak kendi aralarında etkinlikler yapmaya başladı.



4. Sınıf Emniyet Müdürü Hanifi Sever ile çeşitli birimlerde görevli 6 polis memurunun yer aldığı grup, daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği etkinliklerde de sahne aldı.

Kentte gerçekleştirilen şenlikler ile milli bayramlarda şarkılar seslendiren, okullarda konserler veren polisler, bu sayede polis-vatandaş buluşmasını sağlayıp, hedef kitlelerinin güzel zaman geçirmelerine öncülük ediyor.



"Hangar"ın düzenlediği etkinliklere katılan çocuk ve gençler de polislerin seslendirdiği şarkılarla eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.