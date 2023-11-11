Van'daki İremir Höyüğü'nde Demir Çağı izleri araştırılıyor

"YOĞUN OLARAK TUNÇ ÇAĞI BULGULARI GELİYOR"

Doç. Dr. Hanifi Biber de Gürpınar Ovası'ndaki İremir Höyüğü'nde dört yıldır yürütülen çalışmalarda elde edilen bulguların, söz konusu bölgenin Erken Tunç Çağı'nın yanı sıra Demir Çağı'nda da yoğun kullanıldığını gösterdiğini belirtti.



Kazıların Urartu öncesi dönemlere ışık tuttuğunu anlatan Biber, şunları kaydetti:



"Kazılarda önemli beklentilerimizden biri, höyüğün konisinde yer alan açmalardan birinde özellikle Demir Çağı'na ait bulgular elde edebilmek. Çünkü daha önceki iki açmada, höyüğün en üst katmanlarında az da olsa Demir Çağı'nın ve daha alt tabakalarda ise Erken Tunç Çağı'nın yaşandığı dönem olan milattan önce 3500'lerden başlayıp yaklaşık 2000'lere kadar geçen bir sürecin izlerini tespit etmiş bulunmaktayız. Çünkü höyüğün hemen yanı başında Urartu kalesi olan Çavuştepe var. Yönetici sınıfların kalede yaşadığını biliyoruz ama halkın nerde yaşadığını bilmiyoruz. Demir Çağı'na ait köy yerleşiminin izlerini tespit etmek istiyoruz. Ayrıca daha önce yapılan kazılarda, höyüğün doğu eteklerinde Urartu ve muhtemelen Urartu sonrası döneme ait mezarlar tespit edilmişti. Bu sene bu bölümdeki kazılarımıza da devam etmeyi düşünüyoruz."