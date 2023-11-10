Van'daki ızgara planlı antik kentte yeni kale burcu tespit edildi

"KİTABELERİN TERCÜME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"



Antik kentin önemli bir tarihi alan olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda 1,5 kilometre genişliğindeki alanda, geniş caddeler, arada dar sokaklardan oluşan Hippodamos planı (dikdörtgen planlı sokak sistemi) olarak da adlandırılan sistemin oluşturulduğunu biliyoruz. Bu sistem Doğu Anadolu Bölgesi'nde modern bir şehrin temellerinin atıldığını göstermesi açısından çok önemli. 2021 ve 2022'te burada yaptığımız kazılarda Aramice yazılmış 5 kitabe ortaya çıkarmıştık. Bu kitabelerin tercüme edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Zernaki Tepe'nin hangi dönemde kurulduğu noktasına bu kitabeler bize bilgi verecek. Böylece tonlarca bazalt ve doğal kireçtaşının ortaya çıkarılıp surlarda kullanılmasına vesile olan uygarlığı tam anlamıyla tespit etmiş olacağız."