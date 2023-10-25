Van'daki Körzüt Kalesi’nde 2800 yıllık keşif

Aynı bölgede geçen yıl yapılan çalışmalarda da benzer bir tapınak tespit edildiğini anlatan Doç. Dr. Erdoğan, “Bir kalede birden fazla tapınak olması önemli çünkü Urartularda çok yaygın bir anlayış değil. Van Çavuştepe Kalesi’nde benzer bir örnek var. Bu da şunu gösteriyor, şu an yani 2023 yılında tespit ettiğimiz susi tapınağından erken bir döneme ait gibi gözükmekte. Eğer bu da bir tapınak yapısı ise olasılıkla bu da yerel tanrılara ait bir tapınak olarak gözükmektedir” dedi.