Van'daki Körzüt Kalesi’nde 2800 yıllık keşif

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan’ın bilimsel danışmanlığında yürütülen Körzüt Kalesi’ndeki kazılarda, iki çivi yazılı kitabe ile 2800 yıllık Urartu tapınağı bulundu.
“KRAL MİNUA TARAFINDAN YAPILDI”
Doç. Dr. Erdoğan, “Çalışmalarımız sırasında tarihi 2800 yıllık olan Urartu tapınağı tespit ettik. Bu tapınak rizaritli (payanda) dediğimiz kule tipli bir susi tapınağıdır. Tapınağın hemen kuzey cephesinde de 2 adet çivi yazılı kitabe bulduk. Bu kitabelerden anladığımız kadarıyla kalenin ve tapınağın Kral Minua tarafından yapıldığını anlamış bulunmaktayız. Kitabelerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
Aynı bölgede geçen yıl yapılan çalışmalarda da benzer bir tapınak tespit edildiğini anlatan Doç. Dr. Erdoğan, “Bir kalede birden fazla tapınak olması önemli çünkü Urartularda çok yaygın bir anlayış değil. Van Çavuştepe Kalesi’nde benzer bir örnek var. Bu da şunu gösteriyor, şu an yani 2023 yılında tespit ettiğimiz susi tapınağından erken bir döneme ait gibi gözükmekte. Eğer bu da bir tapınak yapısı ise olasılıkla bu da yerel tanrılara ait bir tapınak olarak gözükmektedir” dedi.
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