Vanessa Hudgens'ın yeni projesi belli oldu
Son olarak Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç filminde rol alan ve geçtiğimiz yıl anne olan Vanessa Hudgens beyazperdeye dönüyor.
Disney imzalı High School Musical film serisiyle yıldızı parlayan Vanessa Hudgens'ın sıradaki projesi belli oldu.
Ünlü oyuncu, Anthony Thorne imzalı Quiet Storm adlı filmde başrol oynayacak. Vanessa Hudgens filmde; bir zamanlar ünlü olan bir yazara hayat verecek.
Filmde Mira Sorvino, Seydou Maiga, Sophia Chapdelaine, Cody John ve Elysee Sanville gibi isimler de rol alacak.
Bu yaz Kanada Vancouver'da çekilecek olan film, güçlü bir kasırganın yaklaşmasıyla bir evde mahsur kalan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini konu alacak.
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