Vanessa Hudgens'ın yeni projesi belli oldu

Disney imzalı High School Musical film serisiyle yıldızı parlayan Vanessa Hudgens'ın sıradaki projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu, Anthony Thorne imzalı Quiet Storm adlı filmde başrol oynayacak. Vanessa Hudgens filmde; bir zamanlar ünlü olan bir yazara hayat verecek.

Filmde Mira Sorvino, Seydou Maiga, Sophia Chapdelaine, Cody John ve Elysee Sanville gibi isimler de rol alacak.