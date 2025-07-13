Van Kültür Yolu Festivali'nde çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluştu

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverlerle buluştu.



İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde ise Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" sergisi açıldı. Filistin sanatının öncü isimlerinden Nabil Anani'nin Nekbe sonrası Filistinlilerin parçalanan hayatlarına, yerinden edilmenin travmasına görsel tanıklık sunan eserleri yer aldı.



Van Müzesi Geçici Sergi Salonu, Van Müzesi fuaye alanı, İl Halk Kütüphanesi, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Cami avlusunda ve Akdamar Adası'nda açılan birçok sergide, farklı alanlarda yapılan çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Sanatseverler, sergileri gezerek eserleri inceledi, Van Müzesi'nde düzenlenen "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması" ve "Türkiye'nin Ustaları Belgesel Gösterimi"ni izledi.



Festival çerçevesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde konser verdi, Grup Tillo ise Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda ilahi ve ezgiler seslendirdi, Dursun Ali Erzincanlı da ilahiler okudu.