Varol Yaşaroğlu: Kral Şakir ve Fil Necati’nin heykelleri dikilecek

Karikatürist, yazar ve yapımcı Varol Yaşaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Samsun E-Dergi'ye verdiği röportajda, yapmayı planladığı yeni çalışmaları ve mevcut çalışmalardaki son durumu anlattı. Varol Yaşaroğlu "Kral Şakir: Geri Dönüşüm" filminin dijital platformda 150 ülkede yayınlandığını 60’a yakın farklı dile çevrildiğini belirterek, “Bu aslında Türkiye için çok büyük bir başarı. Konusu da çok güzeldi. İsminden de anlaşılacağı üzere Kral Şakir: Geri Dönüşüm şu anda dünyanın yaşadığı çevresel felaketlere uyarı niteliğinde bir filmdi. Aslında bu geri dönüşüm yapılsa hatta şu anda bunun bir ilerisi olan ileri dönüşüm yapılsa birçok çevresel felaketlerin de önüne geçilebilecek bir durum var. Bu anlamda bilim adamları aslında sürekli uyarılarda bulunuyor. Film tam da bunu anlatıyor. Çok güzel bir film oldu. Hatta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bu filmin afişini bir takvimin üzerine bastı” diye konuştu.



HENTBOLU SEVDİRMEK İÇİN SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMASI



Hentbol Federasyonu ile birlikte çok önemli bir iş birliği yaptıklarını ifade eden Varol Yaşaroğlu, ”Türkiye’de hentbolu sevdirmek için hentbol ile ilgili bir Kral Şakir çizgi filmi gerçekleştirdik. 11 dakikalık çok güzel bir çizgi film oldu. Gerçekten o çizgi filmi izleyen çocuklar hentbolu çok sevecekler ve hemen hentbol oynamak isteyecekler. Amacımız da bu zaten. Hentbolu sokağa indirmek. Çünkü birçok sosyal sorumluluk projesinde Kral Şakir’in adı geçiyor. Hentbol sporunun yayılması için çok önemli bir kültürel araç olacağını düşünüyoruz. Bu konuda çok çok heyecanlıyız. Kapadokya’da Kral Şakir şeklinde bir balonun uçurulma hikayesi var. Çok yakın zamanda Madame Tussauds’da dünya markalarının Türkiye’deki marka olmuş isimlerin yanında Kral Şakir ve Fil Necati’nin de heykelleri bulunacak” şeklinde konuştu.

