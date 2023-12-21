"Vatan Şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

Tekirdağ Musiki Derneği de burada müzik dinletisi sundu. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi verildi.



Daha sonra Namık Kemal'in eserlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.