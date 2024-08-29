Venedik Film Festivali başladı: 36 yıl sonra çekilen devam filmine övgü yağdı

Bu yıl 81'incisi düzenlenen Venefik Film Festivali'nin açılışını "Beterböcek Beterböcek" filmi yaptı . Film, 3 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Venedik Film Festivali başladı: 36 yıl sonra çekilen devam filmine övgü yağdı

Tim Burton'ın 1988'deki kült filmi Beetlejuice'un merakla beklenen devam filmi "Beterböcek Beterböcek" 'nin açılış filmi oldu.

Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’ Hara ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı film, 3 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Dior tasarımı elbisesiyle festivale katılan Ortega'nın performansına övgü yağdı. Film, eleştirmenlerden de tam not aldı.

Venedik Film Festivali başladı: 36 yıl sonra çekilen devam filmine övgü yağdı - 1

FİLM HAKKINDA

Kendine has, sıra dışı karakterler yaratan ünlü yönetmen Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı Beterböcek, 36 yıl aradan sonra devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. Film 6 Eylül'de vizyona girecek.

Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor.

Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi. Filmde Deetz ailesi eski aile evlerine döner, bu sefer yanlarında Ryder'ın asi genç kızı (Ortega) da var. Tavan arasında kasabanın maketini bulan genç kız, öbür dünyaya açılan kapıyı açıyor ve Betelgeuse'yi bir kez daha serbest bırakır.

, 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinden düzenlenecek.

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