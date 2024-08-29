Venedik Film Festivali başladı: 36 yıl sonra çekilen devam filmine övgü yağdı

FİLM HAKKINDA



Kendine has, sıra dışı karakterler yaratan ünlü yönetmen Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı Beterböcek, 36 yıl aradan sonra devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. Film 6 Eylül'de vizyona girecek.

Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor.

Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi. Filmde Deetz ailesi eski aile evlerine döner, bu sefer yanlarında Ryder'ın asi genç kızı (Ortega) da var. Tavan arasında kasabanın maketini bulan genç kız, öbür dünyaya açılan kapıyı açıyor ve Betelgeuse'yi bir kez daha serbest bırakır.

Venedik Film Festivali, 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinden düzenlenecek.