Venedik Film Festivali'nde hangi filmler yarışacak?

Bu yıl 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali'nin başkanlığını The Descendants, Nebraska ve About Schmidt gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Alexander Payne üstlenecek.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kim Novak, 2025 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.



KİMLER FESTİVALE KATILACAK?

Prestijli Altın Aslan ödülü için hangi filmlerin yarışacağı merak konusu oldu. Variety'nin haberine göre, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Julia Roberts, Andrew Garfield, George Clooney, Cate Blanchett ve Emma Stone bu yıl Venedik Film Festivali'nde gösterime girmesi beklenen filmlerin yıldızları arasında yer alıyor.

Festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera'nın, festivalin 82. edisyonunu bir araya getirmek için zamanla yarıştığı belirtildi.

Dwayne Johnson'ın iki kez UFC ağır sıklet şampiyonu olan Mark Kerr'i ve Emily Blunt'ın eşi Dawn'ı canlandırdığı Benny Safdie'nin The Smashing Machine, Julia Roberts, Andrew Garfield ve Ayo Edebiri'nin başrollerini paylaştığı Luca Guadagnino'nun #MeToo temalı gerilim filmi After the Hunt ve en son 2023'te Oscar ödüllü Poor Things filmiyle festivale katılan Yorgos Lanthimos ile Emma Stone'un son iş birliği olan Bugonia'nın Venedik seçkisinde yer alması bekleniyor.