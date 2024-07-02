Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu: Beterböcek Beterböcek

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Tarihi meydanlar ve kanallar arasında gerçekleşen festivalin açılış filmi belli oldu. Beterböcek Beterböcek filmi, festivalin açılış filmi olacak. Venedik Film Festivali, 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinden düzenlenecek.

Kendine has, sıra dışı karakterler yaratan ünlü yönetmen Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı Beterböcek, 36 yıl aradan sonra devam filmiyle geri döndü. 15 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ve dünya çapında 75 milyon dolar hasılat elde eden sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden olan Beterböcek’in devam filmi “Beterböcek Beterböcek 6 Eylül'de sinemalarda.

Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor. Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi.