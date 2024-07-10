Venedik Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

81'inci Venedik Film Festivali'nin jüri üyesi açıkladı. Jüri üyeleri arasında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore ve Julia von Heinz yer alacak.

Bir Geyşanın Anıları ve Crouching Tiger, Hidden Dragon filmlerinin yıldızı Zhang Ziyi de jüri üyeleri arasında.

Fransız oyuncu Isabel Huppert ise jüri başkanı olacak.

Jüri, En İyi Film dalında Altın Aslan ödülünün yanı sıra, Gümüş Aslan büyük jüri ödülünü, En İyi Yönetmen Gümüş Aslan'ı, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, jüri özel ödülünü, en iyi film senaryo ve Marcello Mastroianni Ödülü'nün sahiplerini seçecek.

Festivalin açılış filmi ise Tim Burton imzalı "Beterböcek, Beterböcek".

Venedik Film Festivali, 28 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.