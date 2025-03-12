Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu için geri sayım başladı

Beyoğlu Metrohan'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, vakıf olarak Türkiye'deki kültürel, sanatsal ve düşünsel üretimin yurt dışındaki temsilini çok önemsediklerini söyledi. Hem İstanbul'da düzenledikleri faaliyetler hem de yurt dışındaki etkinliklerle yaratıcı profesyoneller için uluslararası etkileşim olanaklarını artırmak için çalıştıklarını anlatan Taner, Venedik Bienali sergisine ilişkin şunları kaydetti:



"Venedik'te bu yıl küratörlerimizin liderliğinde, geniş katılımlı, geleneksel modelleri yeni teknolojilerle ele alan, güncel meselelere yeni perspektiflerle bakan, geleceğe dair umut veren projeleri bir araya getiren bir sergiye yer veriyoruz. 2014 yılında 21 destekçinin katkılarıyla ülkemize Arsenale'de kalıcı bir mekan kazandırmamızın ardından ülkemizin Venedik Mimarlık Bienali'ne de katılabilmesini sağladığımız için mutluluk duyuyor, bu serginin gerçekleştirilebilmesini sağlayan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyoruz."



YEREBASAN PROJESİ HAKKINDA



Toplantıda küratörler Erdem ve Kalfa, ortak açıklamasında "Yerebasan" projesine ilişkin şunları kaydetti:



"Yerebasan ile ziyaretçileri, toprağı, müstakil bir varlık olarak değil, etrafımızı saran yaşam dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak algılamaya davet ediyoruz. Altımızdaki bir yüzeyden ya da çıkarılacak bir kaynaktan ibaret değil toprak, daha ziyade yoğun, zeki ve ayrıca parçası olduğumuz bir dünya o. Sergi, malzeme araştırmaları, sanatsal belgelemeler ve bilimsel gözlemlerle bizleri, bu dinamik alışverişin içindeki yerimizi yeniden düşünmeye yüreklendiriyor. Bizi aşındırdığımız yapıları ve ekseriyetle göz ardı ettiğimiz olasılıkları görmeye çağırıyor. Böylelikle kendini dayatmayan, aksine çevreyi dinleyen ve onunla etkileşim kuran yaşam ve inşa biçimleri öneriyor."



Küratör Ceren Erdem, bienal için ilk olarak toprak üzerine bir çalışma yapmaya karar verdiklerini ve geniş bir ekibin destekleriyle projeyi yürüttüklerini söyleyerek, sürece dair bilgiler verdi.



Küratör Bilge Kalfa, izleyicilerin eserde toprak bir mekanın içine gireceklerine işaret ederek, "Epeydir kimse toprağa basmadığı için biraz çocukluklarıyla karşılaşabilirler. Topraklarla ilişki kurma konusuyla da karşılaşacaklar." diye konuştu.



Hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini aktaran Kalfa, "20 katılımcı olduğu için bunun hikayeleştirilmesi, organizasyonu, çok fazla işbirliği ile çok emek verilen bir iş oldu." dedi. Basın toplantısında ayrıca Türkiye Pavyonu eş sponsorları Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren ile VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Hasan Pehlivan da konuştu.



TÜRKİYE PAVYONU HAKKINDA



Önemli mimarlık etkinlikleri arasında yer alan Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergilerinin 19. edisyonu bu yıl 10 Mayıs'ta kapılarını açacak. Bu yılki edisyonun başlığı ve teması, La Biennale di Venezia Başkanı Pietrangelo Buttafuoco ve 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin küratörü Carlo Ratti tarafından "Intelligens. Natural. Artificial. Collective." olarak açıklanmıştı.

Bienal, Giardini, Arsenale ve Venedik'teki çeşitli mekanlarda 10 Mayıs-23 Kasım arasında sanatseverlerle buluşacak. Bienalin ön izlemesi ise 8-9 Mayıs'ta düzenlenecek. Bienalin ana mekanlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu, İKSV'nin koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığının himayesinde düzenleniyor.



Venedik Mimarlık Bienallerinde Türkiye Pavyonu sergileri, 2014'ten bu yana Schüco Türkiye ve VitrA'nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.Bu yıl Türkiye Pavyonu'na Fibrobeton Yapı Elemanları ve STONELINE katkı sağlayan kuruluşlar, Türk Hava Yolları hava yolu partneri, FÖRNİ ve SAHA Derneği ise prodüksiyon destekçileri olarak katkı sunuyor.



Bienalde sergilenecek ve ziyaretçileri toprakla daha derin bir bağ kurmaya davet edecek "Yerebasan" projesi, toprağın hissedilip duyumsanabileceği, etkileşimli bir sergi olarak kurgulandı. Küratörler bu sergiyle sürdürülebilir, dayanıklı ve çevreyle uyumlu inşa ve yaşam biçimleri tasavvur ederken, toprağın öğretebileceklerine kulak vermeyi, geleceğin toplumları için toprağı ortak bir zemin olarak değerlendirmeyi öngörüyor.



Hüseyin Aksoy, Michael Akstaller, E. Füsun Alioğlu ve Senem Akçay, Ali Mahmut Demirel, Sinem Dişli, Yelda Gin, Ali Miharbi, Özgül Öztürk, Serkan Taycan ve Orkan Telhan sergiye bireysel olarak katkı sağladı.



Bire-Pan, Common Action Walls, Herkes İçin Mimarlık ve Poçolana Works, Mono Earth, Ozruh, Rec II, ReYard House, Solidified ve Yalın Mimarlık ise sergiye ekip olarak katkı sundu. Projeyle ilgili ayrıntılara "turkiyepavyonu25.iksv.org" adresinden erişilebilir.



Sergiye paralel olarak Melis Cankara editörlüğünde hazırlanan kitaba Aytek Soner Alpan, Sevince Bayrak, Ömür Harmanşah, Enise Burcu Karaçizmeli, Burcu Serdar Köknar, Aslı Odman, Bülent Tanju ve Evren Uzer de yazılarıyla katkıda bulunuyor. Küratörlerin metni ve katılımcıların eser açıklamalarını içeren yayın eserlerde ele alınan temaların farklı bakış açılarıyla derinleştirilmesini de amaçlıyor.



Toprak temasının çok katmanlı ve canlı yapısını yansıtacak kitap, Türkçe ve İngilizce olarak iki cilt halinde yayımlanacak. Kitabın Türkçesine seçili kitabevlerinden ulaşılabilecek. Ayrıntılar bienal açılışıyla birlikte paylaşılacak.

