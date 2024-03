Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 filminin adı değişti. Eddie Brock/Venom karakterlerine hayat veren İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu filmin adı artık "Venom: The Last Dance".



Üç filmin de senaryosunu kaleme alan Kelly Marcel filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

Hollywood grevi nedeniyle filmin vizyon tarihi ertelenmişti. Venom: The Last Dance 25 Ekim'de vizyona girecek.

Hardy’nin Eddie Brock karakteriyle döneceği Venom 3 filminin konusu ise henüz açıklanmadı. Serinin ilk filmleri Venom ve Venom: Let There Be Carnage, eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı. Seyirciyle buluşan ilk iki film, küresel gişede toplamda 1.4 milyar dolar hasılat elde etmişti.