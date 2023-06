Venom 3 filminin vizyon tarihi belli oldu

Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 filmiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu filmin ne zaman vizyona gireceği açıklandı.

Ted Lasso dizisinin yıldızı Juno Temple'ın kadrosuna dahil olduğu filmin 2024 yılında ekim ayında vizyona gireceği açıklandı. Filmin senaryosunu Kelly Marcel kaleme alırken hikayesini Venom: Let There Be Carnage filminde olduğu gibi Hardy ve Marcel birlikte yazdı.



Geçtiğimiz ay, Doctor Strange filmlerinde rol alan Chiwetel Ejiofor'un Venom 3 kadrosuna katıldığı açıklanmıştı.